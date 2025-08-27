Бенфика – Фенербахче: Прогноз и где смотреть матч ЛЧ

27 августа на стадионе Да Луш пройдет ответный матч финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Бенфика встретится с Фенербахче. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию будет проводить платформа MEGOGO.

Бенфика

Бенфика продолжает оставаться одним из грандов португальского футбола. Однако в последние годы она дважды становилась второй, уступив Порту и Спортингу в гонке за чемпионство в Примейре. Тем не менее, в прошлом сезоне команда добилась успеха, выиграв серию пенальти в решающем матче с Порту, а также одержав победу в Суперкубке Португалии.

В Лиге чемпионов Бенфика уверенно прошла Ниццу в предыдущем раунде квалификации, победив дважды с одинаковым счетом 2:0. В последнем матче в Стамбуле, несмотря на непростые условия, Бенфика сыграла вничью 0:0, благодаря сэйвам голкипера Трубина, который продолжает быть непробиваемым в этом сезоне. Для победы в ответной игре на домашнем стадионе, Бенфике необходимо забить.

Фенербахче

Фенербахче привлек Моуринью в прошлом году, что вызвало огромные ожидания. Однако, несмотря на этого именитого тренера, команда не смогла составить реальную конкуренцию Галатасараю и снова завершила сезон на втором месте, не выигрывая титулы в Суперлиге с 2014 года. Проблемы Фенербахче продолжились и в Лиге чемпионов, где они не прошли квалификацию.

В текущем сезоне турецкий клуб оказался в сложной ситуации, проиграв первый матч с Бенфикой 0:0 на выезде, после чего домашняя встреча принесла результативную ничью. В прошлом сезоне Фенербахче удавалось отыгрываться и побеждать в ответных матчах, и они надеются на подобный сценарий и в этом году.

Статистика личных встреч

До нынешнего раунда квалификации команды встречались трижды, и Бенфика одержала три победы, а Фенербахче выиграл дважды. История личных встреч подтверждает преимущество португальцев в таких поединках.

Прогноз

Букмекеры считают Бенфику фаворитом встречи. После того как команда не пропустила на выезде, она имеет все шансы победить дома. Рекомендуем ставить на победу Бенфики в основное время с коэффициентом 1,61.

Напомним, мы также писали о том, что матч Динамо против Маккаби будет решающим.