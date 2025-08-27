Брюгге – Рейнджерс: Прогноз и где смотреть матч ЛЧ

27 августа на стадионе Ян Брейдел состоится ответный матч финала квалификации Лиги чемпионов, в котором Брюгге встретится с Рейнджерс Глазго. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

Трансляция

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Трансляцию можно смотреть на платформе MEGOGO.

Брюгге

В прошлом сезоне Брюгге не смог защитить титул чемпиона Про Лиги, уступив в борьбе Роял Юниону, который наконец-то стал чемпионом, потеснив фаворита. Однако в середине лета, после каникул, команда взяла реванш, выиграв Суперкубок со счетом 2:1. В бельгийском чемпионате все команды теряли очки, и выделить явного фаворита трудно.

В Лиге чемпионов Брюгге удалось пройти Ред Булл. В Зальцбурге они выиграли 1:0, а дома проиграли 0:2, но все исправили в ответной игре, победив 3:2. В последнем матче на Айброксе Брюгге уверенно выиграл 3:1.

Рейнджерс Глазго

Рейнджерс переживает непростой период. После успешных сезонов с Джеррардом, когда клуб выиграл Премьершип, шотландцы не могут серьезно конкурировать с Селтиком. В прошлом сезоне Рейнджерс финишировал на втором месте, значительно отстав от соперника. В этом сезоне клуб стартовал с нескольких ничьих на внутренней арене, а победу одержал лишь над Аллоа Атлетик в Кубке Лиги, выиграв 4:2.

В Лиге чемпионов Рейнджерс продемонстрировал более стабильные результаты, пройдя Панатинаикос (2:0 и 1:1) и Викторию Пльзень (3:0 и 1:2). Однако в этом раунде они уступили Брюгге с результатом 1:3 на выезде.

Статистика личных встреч

До этого, в 1993 году, команды встречались в Кубке чемпионов, где Рейнджерс прошел Брюгге с результатом 1:1 на выезде и 2:1 дома. Летом клубы провели контрольный матч, который завершился результативной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что гости смогут удивить. Брюгге выиграл на выезде и теперь имеет все шансы победить дома. Коэффициент на победу Брюгге — 1,6.

Напомним, мы также писали о том, что матч Динамо против Маккаби будет решающим.