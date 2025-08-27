US Open. Джокович, Радукану, Шелтон и Пегула сыграют во втором круге 27 августа: полное расписание игрового дня

Среда, 27 августа – четвертый игровой день Открытого чемпионата США. В этот день стартуют поединки второго круга мужского и женского турниров в одиночном разряде



US Open | 27 августа﻿ 2025 года

Arthur Ashe Stadium. Начало в 11:30 (18:30 по киевскому времени)

R64 | Новак Джокович (Сербия, 7) – Закари Свайда (США, Q)

R64 | Джессика Пегула (США, 4) – Анна Блинкова (-)

Не ранее 02:00 по киевскому времени

R64 | Маттиа Беллуччи (Италия) – Карлос Алькарас (Испания, 2)

R64 | Арина Соболенко (-, 1) – Полина Кудерметова (-)

Louis Armstrong Stadium. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R64 | Эмма Радукану (Великобритания) – Джанис Тджен (Индонезия, Q)

Не ранее 20:00 по киевскому времени

R64 | Ллойд Харрис (ЮАР, Q) – Тэйлор Фритц (США, 4)

Не ранее 02:00 по киевскому времени

R64 | Ива Йович (США) – Жасмин Паолини (Италия)

R64 | Бен Шелтон (США, 6) – Пабло Карреньо Буста (Испания)

Grandstand. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R64 | Эмма Наварро (США, 10) – Кэти Макнелли (США, WC)

R64 | Жуан Фонсека (Бразилия) – Томаш Махач (Чехия)

Не ранее 22:00 по киевскому времени

R64 | Фрэнсис Тиафо (США, 17) – Мартин Дамм (США, Q)

R64 | Анастасия Потапова (-) – Мирра Андреева (-, 5)

Stadium 17. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R64 | Виктория Азаренко (-) – Анастасия Павлюченкова (-)

Не ранее 19:30 по киевскому времени

R64 | Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Каспер Рууд (Норвегия, 12)

R64 | Елена Рыбакина (Казахстан, 9) – Тереза Валентова (Чехия, Q)

Не ранее 00:00 по киевскому времени

R64 | Ян-Леннард Штруфф (Германия, Q) – Хольгер Руне (Дания, 11)

Корт №5. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R64 | Иржи Легечка (Чехия, 20) – Томас Мартин Этчеверри (Аргентина)

R64 | Кэмерон Норри (Великобритания) – Франсиско Комесанья (Аргентина)

R64 | Элизе Мертенс (Бельгия, 19) – Лулу Сунь (Новая Зеландия)

R64 | Эльза Жакмо (Франция) – Лейла Фернандес (Канада, 31)

Корт №7. Начало в 13:00 (20:00 по киевскому времени)

R64 | Кристина Букша (Испания) – Александра Эала (Филиппины)

R64 | Якуб Меншик (Чехия, 16) – Уго Бланше (Франция, Q)

R64 | Маккартни Кесслер (США, 32) – Маркета Вондроушова (Чехия)

Корт №10. Начало в 14:00 (21:00 по киевскому времени)

R64 | Артур Риндеркнех (Франция) – Алехандро Давидович Фокина (Испания, 18)

R64 | Людмила Самсонова (-, 17) – Присцилла Хон (Австралия, Q)

Корт №11. Начало в 13:00 (20:00 по киевскому времени)

R64 | Бенжамен Бонзи (Франция) – Маркос Гирон (США)

Не ранее 22:00 по киевскому времени

R64 | Елена Остапенко (Латвия, 25) – Тэйлор Таунсенд (США)

R64 | Джордан Томпсон (Австралия) – Адриан Маннарино (Франция)

Корт №12. Начало в 11:00 (18:00 по киевскому времени)

R64 | Брэндон Накашима (США, 30) – Жером Ким (Швейцария, Q)

R64 | Моюка Учиджима (Япония) – Барбора Крейчикова (Чехия)

R64 | Лучано Дардери (Италия, 32) – Эллиот Спиццирри (США, WC)

R64 | Энн Ли (США) – Белинда Бенчич (Швейцария, 16)

btu.org.ua