Чемпионат Румынии пополнил украинский бомбардир

IHL. Михаил Красножон

Бывший нападающий сборной Украины 21-летний Михаил Красножон продолжит карьеру в Румынии. Уроженец Днепра подписал контракт с «Дунареей» из Галати, которая в прошлом сезоне закончила чемпионат на предпоследнем шестом месте и не пробилась в плей-офф.

В Галати (всего 25 км от Одесской области) Красножон приехал из итальянского второго дивизиона (IHL), в котором провел бомбардирский сезон за «Циннен Доломитес» – 39 (16+23) очков в 31 игре. До Италии Михаил выступал в Литве и Словакии, где считался большим талантом в системе «Кошице».

Отметим, что за «Дунарею» последние семь сезонов выступает 40-летний киевлянин Виталий Кириченко, который уже не считается легионером, так как выступал за сборную Румынии.

