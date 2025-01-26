Участник Олимпийских игр из Украины дебютировал в профессиональном боксе

Instagram. Дмитрий Ловчинский

25 января в Дворце спорта (Киев) проходит вечер бокса, который организовала промоутерская компания SpartaBox Faniian Promotions.

Главным событием шоу станет бой в первом полусреднем весе – в ринге встретятся обладатель титула WBO Global Арам Фаниян (25–2, 6 КО, Украина) и аргентинский боксер Николас Хара (13–6, 6 КО).

В андеркарде состоялся дебют участника Олимпийских игр в Париже (2024) Дмитрия Ловчинского. Украинский супертяж провел бой против опытного грузина Пааты Адуашвили (10–36–3, 5 КО).

Встреча закончилась в первом раунде – Ловчинский принялся работать сериями ударов по корпусу и быстро отправил оппонента в нокаут. Победа Дмитрия КО 1.

sport.ua