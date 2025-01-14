Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эвандер Холифилд

Член Международного зала боксерской славы Эвандер Холифилд прокомментировал карьеру чемпиона в супертяжелом весе по версиям WBC, WBO и WBA Александра Усика:

«Если ты ничего не делаешь в ринге, то твои усилия ничего не значат. В боксе все смотрят на итоговый результат. Если вы не приложите достаточно усилий, то нет смысла потом жаловаться на отсутствие успеха.

Знаете, какое главное преимущество Усика? Он отдает все силы на ринге. Посмотрите, как он бьется. Он постоянно действует агрессивно. Усик – не самый высокий парень в супертяжелом весе, но он компенсирует этот фактор своими боксерскими умениями», – сказал Холифилд.

Ранее абсолютный чемпион мира заявил, что не собирается выходить в ринг с Усиком, так как украинец – слишком сильный.

sport.ua