Матч Оже Альяссима против Давидовича Фокины на Australian Open пришлось перенести на другой корт из-за слишком громких болельщиков (ВИДЕО)

На кортах турнира в Мельбурне случился курьезный эпизод.



В первом сете матча второго круга между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и испанцем Алехандро Давидовичем Фокиной игрокам пришлось приостановить игру и в итоге сменить корт. Причиной этого решения стали слишком громкие болельщики на соседнем корте, которые поддерживали француза Артура Казо.

Крики “Let’s go, Артур, let’s go!”, “Он просто феноменален” и “Кто не скачет, тот не француз!” не смолкали в течение всего матча Казо против британца Джейкоба Фернли на корте №6. Группа фанатов из Монпелье, сопровождающая Казо с его прошлогоднего выступления в Австралии, создала на трибунах атмосферу, больше напоминающую футбольный стадион, чем теннисный корт.

Однако, такая активная поддержка обернулась проблемой для других игроков. Оже-Альяссим и Давидович Фокина, которые также боролись за выход в третий круг, были вынуждены прекратить матч после семи геймов, так как шум мешал сосредоточиться на розыгрышах. После долгого совещания с супервайзером матч перенесли на другой корт, где атмосфера была более спокойной.

Артур Казо несмотря на громкую поддержку потерпел поражение в своем матче, а Оже-Альяссим и Давидович Фокина выясняли отношения почти пять часов, прежде чем испанец отпраздновал итоговую победу.

btu.org.ua