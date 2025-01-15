Команда Racing Bulls лишилась крупного спонсора перед началом сезона 2025 года. Речь о польской нефтяной компании Orlen, чьи логотипы размещались на машинах команды из Фаэнцы с 2023 года.

Компания Orlen пришла в Формулу 1 в 2019-м в качестве спонсора Роберта Кубицы, когда он выступал за Williams. В следующем сезоне после перехода польского гонщика в Alfa Romeo (Sauber) на роль третьего пилота Orlen стала спонсором команды из Хинвила. Сотрудничество с Racing Bulls, когда команда ещё называлась AlphaTauri, началось уже после ухода Кубицы из Формулы 1.

В Orlen отметили, что высвободившийся от прекращения сотрудничества с Racing Bulls рекламный бюджет будет направлен на поддержку и развитие нового поколения молодых гонщиков.

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