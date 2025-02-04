Абсолютный чемпион мира отказался от поединка с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Артур Бетербиев (21–0, 20 КО) подтвердил свои слова, что он никогда не выйдет в ринг против украинца Александра Усика (23–0, 14 КО), который владеет титулами WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе:

«Могу повторить свои слова и подтвердить, что бой с Усиком не состоится. Я понимаю, что этот поединок принесет невероятные деньги, но они меня не интересуют.

У меня есть чисто спортивный интерес. С этой точки зрения, это было бы интересное противостояние. Мы боксировали с Александром на Олимпиаде и чемпионате мира, когда были любителями.

В профессионалах не пересекались и не будем. Ни в супертяжелом весе, ни в крузервейте, даже если Усик сбросит вес и придет в этот дивизион», – сообщил Бетербиев.

Ранее сообщалось, что боксер, который угрожал Усику, проведет следующий бой в Африке.

sport.ua