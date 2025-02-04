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Футбол

Английский ТОП-клуб склоняется к постройке нового стадиона

При этом старый сносить не будут

Английский ТОП-клуб склоняется к постройке нового стадиона

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Английский ТОП-клуб склоняется к постройке нового стадиона.

    По информации The Telegraph, "Ньюкасл Юнайтед" хочет построить новый стадион рядом с их нынешним домашним стадионом "Сент-Джеймс Парк".

    "Руководство клуба близки к рекомендациям владельцам "Ньюкасла" из Саудовской Аравии, что лучшим вариантом расширения стадиона является строительство нового стадиона стоимостью 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, вмещающего почти 70 000 зрителей", – написал источник.

    Основным акционерам Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии предложат два варианта: перестройка "Сент-Джеймс Парк" или новый стадион. Окончательное решение ещё не принято

    Английский ТОП-клуб склоняется к постройке нового стадиона

    Источник пишет, что при строительстве нового стадиона "Ньюкасл" получит второй по величине стадион в стране после "Олд Траффорд" в Манчестере.

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    • По словам источника, владельцы склоняются к расширению.

    "Ньюкасл" продолжает изучать второе предложение, которое предполагает расширение "Гэллоугейт Энд" и обойдётся примерно в половину стоимости строительства совершенно нового стадиона.

    www.ua-football.com

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