При этом старый сносить не будут
Getty Images/Global Images Ukraine
Английский ТОП-клуб склоняется к постройке нового стадиона.
По информации The Telegraph, "Ньюкасл Юнайтед" хочет построить новый стадион рядом с их нынешним домашним стадионом "Сент-Джеймс Парк".
"Руководство клуба близки к рекомендациям владельцам "Ньюкасла" из Саудовской Аравии, что лучшим вариантом расширения стадиона является строительство нового стадиона стоимостью 1,2 миллиарда фунтов стерлингов, вмещающего почти 70 000 зрителей", – написал источник.
Основным акционерам Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии предложат два варианта: перестройка "Сент-Джеймс Парк" или новый стадион. Окончательное решение ещё не принято
Источник пишет, что при строительстве нового стадиона "Ньюкасл" получит второй по величине стадион в стране после "Олд Траффорд" в Манчестере.
По словам источника, владельцы склоняются к расширению.
"Ньюкасл" продолжает изучать второе предложение, которое предполагает расширение "Гэллоугейт Энд" и обойдётся примерно в половину стоимости строительства совершенно нового стадиона.