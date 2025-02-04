Потенциальный соперник Усика проведет бой за титулы WBA, WBO и IBF

Getty Images/Global Images Ukraine. Джей Опетая

Чемпион мира в крузервейте (до 90,7 кг) по версии IBF Джей Опетая (27–0, 21 КО, Австралия) проведет бой против обладателя титулов WBO и WBA Хильберто Рамиреса (41–1, 30 КО) из Мексики.

Изначально, боксеры должны были встретиться весной этого года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Накануне промоутер Matchroom Эдди Хирн сообщил об изменениях – унификация титулов переносится на октябрь.

Дело в том, что Рамирес обязан провести сначала обязательную защиту против кубинца Юниэля Дортикоса, иначе у мексиканца отберут один из титулов. Возможно, Опетая не будет сидеть без дела и также появиться на ринге, чтобы провести бой до октября.

Австралийский боксер неоднократно заявлял, что собирается подняться в супертяжелый вес и встретиться с Александром Усиком. В последнем поединке Джей нокаутировал оппонента в четвертом раунде.

sport.ua