Амир Хан назвал единственного боксера, который побьет Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Амир Хан

Известный британский экс-боксер Амир Хан высказался о возможном бое-реванше между чемпионами мира в хевивейте – Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа.

«Да, Даниэль может победить Усика, у него будут отличные шансы. Даниэль вынес урок из первого поединка, он не будет допускать таких ошибок, у него есть навыки для того, чтобы победить Александра.

Дюбуа ждет бой с Паркером, ему надо там показать хорошее выступление. Этот бой придаст Даниэлю уверенности перед Усиком», – сказал Хан.

В сентябре 2024 года Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа и защитил чемпионский титул IBF в «королевском дивизионе».

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua