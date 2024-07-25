Усика могли оштрафовать за флаг Украины перед боем с Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Координатор платформы UNITED 24 Ярослава Гресь рассказала о том, что украинского боксера Александра Усика могли оштрафовать за использование национальной символики перед боев против британца Тайсона Фьюри:

«Мне было очень важно, нам было принципиально, чтобы был флаг. Все запрещали. Это только сила Усика, это только его принципиальность. Уже вся команда сказала: «Нет, флага не будет. Они запрещают любую национальную символику. Мы встретились с Александром, и он сказал: «Где флаг?» Я говорю: «Говорят, что они запрещают, не позволяют ничего выносить ни до, ни после. Не знаю, штрафуют и так далее». Он сказал: «Ну значит оштрафуют».

Напомним, решением судей Александр Усик победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе.

sport.ua