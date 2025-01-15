Серия А. Аталанта – Ювентус 1:1. Наша пiсня гарна й нова

Очередная ничья “бьянконери”, очередная ничья “нерадзурри”

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Серия А. Перенесенный матч 19-го тура

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" – "Ювентус" 1:1

Голы: Ретеги 78 – Калулу 54

"Аталанта": Карнезекки, Скальвини (Хиен 81), Джимсити, Колашинац, Дзаппакоста (Белланова 65), Де Роон, Эдерсон, Руджери, Пашалич (Самарджич 55), Де Кетеларе (Ретеги 65), Лукман (Дзаньоло 81)

"Ювентус": Ди Грегорио, Савона, Гатти, Калулу, Камбиазо, Локателли (Фаджоли 87), К. Тюрам (Луис 75), Йилдиз, Коопмейнерс, МакКенни, Н. Гонсалес (Мбангула 81)

Предупреждения: Колашинац 74 – Мбангула 86

Главный арбитр: Даниэле Довери

Вновь ничья. Уже в первых 19-ти турах сезона "Ювентус" установил рекорд всей лиги во всей истории по числу ничьих за такой период – 12, а сейчас продолжил. 13-ая ничья в сезоне в лиге из 20-ти матчей, седьмая из последних восьми в лиге на всех полях, пятая из шести последних и десятая из 14-ти последних матчей в лиге в гостях.

Он до сих пор без поражений в сезоне. Более того – без поражений в 14-ти последних гостевых матчах лиги, в 28-ми последних матчах лиги на всех полях. И сама по себе ничья в гостях против "Аталанты" – вовсе не неудача, но даже успех. Но в целом такой темп набора очков неудовлетворительный. Худший за последние 14 сезонов, второй худший за последниe 26.

И, что еще более удручает – это потери преимущества в счете. "Бьянконери" вели в счете в пятом матче лиги подряд, в шестом из последних семи, но лишь в одном из этих пяти и семи одержали победу. Еще и в Суперкубке потеряли преимущество и проиграли. Потому их и обвиняют в потере ДНК "Ювентуса", умения герметично перекрывать оборону и удерживать результат.

Сама "Аталанта" сыграла вничью в лиге в третий раз подряд. Не так много. И ведь сразу же после 11-ти побед в лиге подряд, клубного рекорда. Она не проиграла в 15-ом матче лиги подряд. Она прочно сидит в Топ-3, думает о Скудетто. Но отступление в последние недели в лиге вместе с вылетом из Суперкубка должно тревожить ее. Она потеряла форму.

В целом же в лиге уже пятый из последних шести очных матчей завершился вничью. Так что удивлять такой результат совершенно не должен.

Играли обе команды на высоком уровне, качественно, быстро, собранно, с желанием. С 34-мя ударами по воротам, 15-ю – в створ. Даже странно, что в итоге забили лишь по одному мячу. Из такой игры обе должны извлечь позитив. Уж точно – на контрасте с предыдущими матчами, хаотичными, неровными, а то и просто плохими. Но одного очка им все равно мало.

Первую четверть матча лучше провела "Аталанта". Процент ее владения мячом иногда даже превышал 70. Но опасных моментов и вообще ударов по воротам она создала мало. Ди Грегорио вытащил удар Лукмана с линии штрафной. Затем "Ювентус" начал вступать в игру и сумел создать более острые моменты, чем соперник за время его доминирования.

В самой концовке тайма туринцы могли забить не раз. Карнезекки с трудом забрал коварный удар МакКенни, Гонсалес закрутил чуть неточно, навес удивил Карнезекки, и Марко сумел вытащить его лишь в последний момент, Йилдиз в акробатическом прыжке пробил неточно.

В начале второго тайма Калулу замкнул головой в стойку, мяч почти пересек линию, и Карнезекки вытащил на последних миллиметрах. Хотя Пашалич тут же убежал в контратаку и закрутил перед штрафной чуть неточно. Но "Юве" нашел заслуженный гол. МакКенни бросил в контратаке в левую часть штрафной, там оказался центральный защитник Калулу и пробил Карнезекки.

"Аталанта" начала штурмовать ворота Ди Грегорио. Микеле отбил удар Эдерсона с 17-ти метров, Коопмейнерс, бывший игрок "Богини", на линии ворот заблокировал удар Лукмана. Эдерсон с 17-ти метров пробил чуть выше. Впрочем, "Ювентус" отвечал. Карнезекки отбил удар МакКенни плохо, и ему понадобилась помощь защитников.

Бергамцы забили именно когда игра немного успокоилась. Де Роон забросил, Белланова в борьбе с защитником сбросил головой, а Ретеги также головой и также в борьбе протолкнул в ворота. Матео был травмирован с 22-го декабря, а не забивал ни в одном турнире с 26-го ноября. Лучший бомбардир лиги (13 голов) вернулся очень вовремя.

В концовке Карнезекки еле потащил удар головой Локателли, Ди Грегорио ногами вытащил удар Дзаньоло на выходе один-на-один, Йилдиз прорвался слева, но не попал в дальний угол.

"Аталанта" прерывает серию из шести домашних побед. Она остается в Топ-3, но последняя в тройке. Отстает на четыре очка от "Наполи", в равенстве очков с "Интером", при том, что у миланцев два матча в запасе. Гандикап над четвертым местом – семь очков, над пятым "Ювентуса" – девять. Так что она еще в порядке. А вот "Юве" в борьбе за Топ-3 отстает.

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