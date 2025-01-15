136-я ракетка мира: “Когда я вернусь домой и увижу, что наш район фактически исчез, тогда придет осознание последствий пожаров в Лос-Анджелесе”

В Австралии американец Тристан Бойер установил личный рекорд на «мэйджорах», пока у него дома не утихают разрушительные пожары.



23-летний теннисист Тристан Бойер, который преодолел квалификацию на Открытом чемпионате Австралии и впервые в карьере вышел в основную сетку турнира Grand Slam, сегодня одержал и дебютную победу в основе.

В Мельбурне рядом со спортсменом его мать, Шери, и 77-летний дедушка, Уильям. Его отцу, Крису, пришлось эвакуироваться из их дома в Лос-Анджелесе из-за беспрецедентных пожаров.

«Он был очень рад за меня. Когда я позвонил ему [после того, как квалифицировался], он был просто чрезвычайно счастлив, – рассказывает Бойер. – Я думаю, что настоящее осознание [последствий] придет ко мне, когда я вернусь домой и увижу, что наш район фактически исчез. Думаю, это будет действительно трудно. Пока я видел это только на фотографиях. С нашим домом все в порядке, мой папа тоже в безопасности. Но у нас есть друзья и родственники, которые остались без крыши над головой. Это действительно трудно слышать».

Семья Бойеров живет в Альтадене. Тристан полностью осознал, насколько близко был пожар к его дому, только после того, как квалифицировался в основную сетку Australian Open.

«Слава Богу, наш дом и моя семья в безопасности. Мама здесь со мной, мой брат сейчас не в городе, он на учебе, так что все в безопасности. Это было очень важно. Они даже не упоминали при мне об этом… Я, конечно, немного читал новости, но они сказали: ‘Это очень близко к нашему дому, папе пришлось эвакуироваться’. Я смог сосредоточиться на соревнованиях, но это, безусловно, очень страшно. Я действительно надеюсь, что люди физически в безопасности и что с ними все будет в порядке. Это самое главное. Если мы потеряем дом, это опустошит нас. Но сейчас мы все живы, и это хорошо».

Во вторник Тристан Бойер, бывший студент-спортсмен Стэнфордского университета, отыгрался с 1-2 по сетам в поединке против Фернандо Кории (АТР 96) из Аргентины.

«Я думаю, что быть спортсменом высокого уровня всегда означает иметь дело с отвлекающими факторами. Поэтому я воспринимаю это как еще один из них, – рассказал Бойер после матча. – Одной из важных вещей, на которые ты обращаешь внимание, является контроль над тем, что ты можешь контролировать. Это общее правило. Эта ситуация также входит в эту категорию. Это то, на что я сейчас не могу повлиять, но, конечно, когда я ухожу с корта и завершаю все процедуры после матча, я думаю, что то, что происходит. Это просто ужасно.

Поэтому я стараюсь делать то, что нужно, чтобы подготовиться и играть, я контролирую то, что могу контролировать в этот момент. Однако это действительно трудно. Я просто хочу дать людям хорошие новости. У нас есть друзья там, которые следят за мной. Мой папа сейчас живет у друга, уверен, что они смотрят матчи. Я не знаю деталей, но надеюсь, что так они смогут немного отвлечься. Так что я стараюсь сделать все возможное для них и надеюсь, что ситуация быстро разрешится».



btu.org.ua