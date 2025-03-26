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Футбол

Экс-тренеры Шахтера – в топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров Лиги 1

Экс-тренеры Шахтера – в топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров Лиги 1

    • Издание L'Équipe опубликовало рейтинг зарплат тренеров французской Лиги 1, где сразу два бывших наставника донецкого "Шахтера" оказались в тройке лидеров.

    Третье место досталось Паулу Фонсеке, который тренирует "Лион". Португальский специалист зарабатывает 320 тысяч евро в месяц.

    Вторую строчку рейтинга занял Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет "Марсель". Его месячная зарплата составляет 550 тысяч евро.

    Возглавляет рейтинг Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ", с месячной зарплатой в 1 миллион евро.

    www.ua-football.com

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