Экс-тренеры Шахтера – в топ-3 самых высокооплачиваемых тренеров Лиги 1

Издание L'Équipe опубликовало рейтинг зарплат тренеров французской Лиги 1, где сразу два бывших наставника донецкого "Шахтера" оказались в тройке лидеров.

Третье место досталось Паулу Фонсеке, который тренирует "Лион". Португальский специалист зарабатывает 320 тысяч евро в месяц.

Вторую строчку рейтинга занял Роберто Де Дзерби, который сейчас возглавляет "Марсель". Его месячная зарплата составляет 550 тысяч евро.

Возглавляет рейтинг Луис Энрике, главный тренер "ПСЖ", с месячной зарплатой в 1 миллион евро.

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