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Футбол

Де ла Фуэнте: Хотим и дальше творить историю. Неважно, кто будет в финале

Наставник Испании прокомментировал победу

Де ла Фуэнте: Хотим и дальше творить историю. Неважно, кто будет в финале

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • В первом полуфинале "фурия роха" одолела Францию ​​со счетом 2:1. Луис де ла Фуэнте поделился впечатлениями после матча.

    “Мы счастливы. Мы и так были счастливы, попав в полуфинал, но теперь радуемся еще больше. Особенно мы гордимся футболистами, которые умеют читать игру и сыграли выдающимся образом.

    На этом этапе все соперники сильны. Наши футболисты добились уникальных успехов, но мы хотим и дальше творить историю. Мы не хотим расслабляться, хотим, чтобы у нас была достаточно мотивации для борьбы в финале в Берлине".

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    "В обороне мы сыграли идеально, имели контратаки, создавали опасные моменты. Мы хотели, чтобы соперник чуть больше раскрылся.

    Неважно, кто будет в финале. Мы видим свой путь на этом Евро. Любой соперник будет сильным, мы будем ждать его с распростертыми объятиями. Мы хотим победить”, – заявил тренер.

    Решающий поединок состоится 14 июля.

    www.ua-football.com

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