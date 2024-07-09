Де ла Фуэнте: Хотим и дальше творить историю. Неважно, кто будет в финале

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В первом полуфинале "фурия роха" одолела Францию ​​со счетом 2:1. Луис де ла Фуэнте поделился впечатлениями после матча.

“Мы счастливы. Мы и так были счастливы, попав в полуфинал, но теперь радуемся еще больше. Особенно мы гордимся футболистами, которые умеют читать игру и сыграли выдающимся образом.

На этом этапе все соперники сильны. Наши футболисты добились уникальных успехов, но мы хотим и дальше творить историю. Мы не хотим расслабляться, хотим, чтобы у нас была достаточно мотивации для борьбы в финале в Берлине".