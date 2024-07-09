Усик рассказал, сможет ли Дюбуа достичь уровня Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в хевивейте по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик рассказал, сможет ли британец Даниэль Дюбуа достичь уровня бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа. Напомним, Усик отказался от титула IBF, за который Джошуа сразится 21 сентября с Дюбуа.

«Я отношусь к Даниэлю Дюбуа с уважением. Пусть он когда-то станет чемпионом. Но они с Джошуа разные боксеры. Честно говоря, я не думаю, что Дюбуа сможет достичь уровня Джошуа. Мне жаль, что я это говорю, но это правда, и я ее говорю», – сказал Усик.

Ранее бывший чемпион мира в хевивейте Энтони Джошуа высказался о своем будущем сопернике Даниэле Дюбуа и вспомнил об Александре Усике.

sport.ua