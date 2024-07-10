У Переса есть две гонки, чтобы обезопасить своё место

Действующий контракт Серхио Переса с Red Bull Racing рассчитан до конца 2026 года, однако невыразительные выступления мексиканского гонщика в последних гонках привели к тому, что многие эксперты сомневаются, что он сохранит место в чемпионской команде.

Изданию Racingnews365 удалось выяснить, что в контракте Переса прописаны два условия, при выполнении которых в Red Bull Racing имеют право уволить гонщика.

Согласно первому условию, Серхио не может отставать от Макса Ферстаппена больше, чем на 100 очков. В данный момент Перес уступает напарнику 137 баллов.

Второе условие тоже привязано к результатам: в личном зачёте Перес не может быть ниже Ферстаппена более, чем на пять позиций. После Гран При Великобритании Перес занимает шестое место при лидирующем Ферстаппене, но может его потерять, поскольку опережает Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона на семь и восемь очков соответственно.

Важное уточнение – оба эти условия должны быть достигнуты к летнему перерыву. Таким образом, в распоряжении Серхио остаётся всего две гонки, чтобы исправить положение и обезопасить своё место в команде.

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