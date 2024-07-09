Hamster Kombat три нові комбо картки 09.07-10.07

Гра Hamster Kombat відзначається серед інших криптовалютних ігор завдяки своїй неповторній концепції та стратегічним можливостям. Вона приваблює мільйони гравців з усього світу, поєднуючи захоплюючий геймплей з реальними фінансовими вигодами.

Нові комбо карти та їхні особливості

Згідно з інформацією від New Day, з 9 липня у грі Hamster Kombat з’явилися три нові комбо карти, які можуть збільшити ваш ігровий баланс на 5 мільйонів монет. У цій статті ми розглянемо значення комбо карт, способи їх використання та як скористатися цими новими можливостями для збільшення доходів у цій популярній грі-клікері.

Важливість комбо карт у Hamster Kombat

Комбо карти є ключовими елементами в Hamster Kombat, надаючи гравцям шанс заробити додаткові 5 мільйонів монет. Для того, щоб скористатися цією можливістю, потрібно зібрати спеціальний набір карт, який діє протягом 24 годин. Щодня о 15:00 з’являються нові комбінації з трьох карт, тому не пропустіть шанс отримати бонус сьогодні.

Нові комбо карти на 9 липня

Сьогодні, 9 липня, о 15:00 стануть доступні нові комбо карти. У поточний набір входять три карти, які можна буде придбати після зазначеного часу:

Нові комбо карти Hamster Kombat 9 липня

Карта №1 — TG Leaders (вкладка Specials) Карта №2 — DEX (вкладка Web3) Карта №3 — Semi-final Spain vs France (вкладка Specials – New Cards)

Відео-інструкція з використання

Подивіться це відео, щоб дізнатися, як використовувати нові комбо карти:<figure class=”wp-block-embed is-type-video is-provider-youtube wp-block-embed-youtube wp-embed-aspect-16-9 wp-has-aspect-ratio”><div class=”wp-block-embed__wrapper”> https://youtube.com/shorts/m8-uwtbxOXU?si=fel0b_SK6mceL0LO </div></figure>

Як використовувати комбо карти

Використання комбо карт у Hamster Kombat дуже просте. Дотримуйтесь наступних кроків:

Відкрийте Telegram на своєму пристрої. Знайдіть бота Hamster Kombat. Натисніть кнопку “Mine” внизу екрану. Перейдіть до однієї з вкладок: “Markets”, “Legal”, “PR & Team” або “Specials”. Виберіть та купіть потрібну карту з поточного набору, повторіть це для всіх карт у комплекті. Після покупки всіх карт ви отримаєте сповіщення про завершення операції. Іноді для покупки карти потрібно виконання додаткових завдань, таких як підписка на YouTube-канал або запрошення друга в гру.

Поради щодо ефективного використання комбо карт

Щоб максимально ефективно використовувати комбо карти в Hamster Kombat, дотримуйтесь цих порад:

Посильте карти до рівня “1+”, щоб заробити 5 мільйонів монет.

Не витрачайте всі монети одразу, особливо якщо ваші карти вже покращені, інакше у вас може не вистачити ресурсів для покупки нових карт.

Якщо карти не відображаються у верхній частині вкладки “Mine”, оновіть сторінку, натиснувши на три точки у правому верхньому куті екрану.

Використовуйте щоденний шифр у вигляді азбуки Морзе у Hamster Kombat, щоб отримати додатковий 1 мільйон монет.

Майбутнє Hamster Kombat

Hamster Kombat продовжує вдосконалюватись, пропонуючи нові можливості та оновлення. Розробники гри активно впроваджують інноваційні функції та режими, роблячи ігровий процес ще більш захопливим. У майбутньому планується збільшення способів заробітку, покращення ігрових механізмів та посилення соціальної взаємодії між гравцями.

Також у найближчий час очікується лістинг токенів HMSTR на великих біржах, таких як KUCOIN, BINANCE та OKX.

Не пропустіть можливість активувати сьогодні три нові комбо карти та значно збільшити свої віртуальні активи в Hamster Kombat. Ця стаття допоможе вам розібратись у нових можливостях гри та ефективно використовувати комбо карти для збільшення вашого капіталу. Бажаємо успіху та вдалих стратегій у Hamster Kombat!