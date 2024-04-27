РФС установил желаемую дату возвращения сборной России на международные турниры

Если санкции не продлят

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Сборная России планирует вернуться на международные турниры в 2028 году, сообщает Meduza.

По информации источника, РФС рассчитывает, что сборная России сможет вернуться на международные соревнования по завершении санкций, а именно через четыре года. Ориентиром для возвращения российской команды называют отборочный турнир ЧМ-2030, стартующий осенью 2028 года.

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Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили сборные России всех уровней и российские футбольные клубы от участия в соревнованиях после вторжения войск РФ в Украину.

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