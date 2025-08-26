Объявлен новый формат Суперфинала Континентального кубка

IIHF. За Континентальный кубок поборются 14 команд

Международная федерация хоккея (ИИХФ) утвердила состав групп и участников предстоящего розыгрыша Континентального кубка после того, как хорватский «Сисак» отказался от участия. Кроме того, оргкомитет второго по престижности соревнования решился видоизменить формат финальной стадии и теперь вместо привычных четырех команд в Суперфинале сыграют сразу шесть клубов. Розыгрыш трофея состоится в Ноттингеме (Великобритания) с 14 по 17 января 2026 года.

Всего в турнире выступят 14 команд со всей Европы, включая чемпиона Украины – «Кременчуг». Игры стартуют в октябре с двух групп первого раунда. В Литве «Панкс» примет в Вильнюсе ХК «Мого» (Латвия), «Нарва» (Эстония) и «Скаутафелаг Акюрэрар» (Исландия), который заменил в квартете чемпиона Хорватии «Сисак».

В группе B румынский «Георгени» будет принимать на своем льду «Академию Будапешта» (Венгрия), «Кременчуг» (Украина) и «Црвену Звезда» (Сербия). Более детально с соперниками кременчужан мы знакомили читателей ранее. Матчи обеих групп пройдут с 17 по 19 октября.

Далее – второй раунд, который пройдет во Франции в рамках лишь одной группы C. Домашний «Анже» примет соперников во французской долине Луары, а итальянская «Кортина» также сыграет здесь автоматом вместе с победителями групп A и B. Две лучшие команды второго раунда пробьются в Суперфинал, где их буду ждать рейтинговые «Ноттингем Пантерз» (Великобритания), «Торпедо» (Усть-Каменогорск, Казахстан), «Катовице» (Польша) и «Хернинг Блю Фокс» (Дания).

Это первый раз, когда на турнире будет Суперфинал с участием шести коллективов.

sport.ua