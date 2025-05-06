Состоялась лотерея драфта НХЛ. Случилась сенсация с шансом в 3.5%

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В НХЛ состоялась лотерея драфта-2025. В этой лотерее повезло клубу Нью-Йорк Айлендерс, который будет выбирать первым, хотя у Островитян, завершивших регулярный сезон на 23-й позиции, было только 3.5% шанса на первый номер.

Айлендерс будут выбирать под первым номером впервые с 2009 года, когда команда заполучила форварда Джона Тавареса.

Самые большие шансы на первый номер драфта были у Сан-Хосе (25,5%), далее шли Чикаго (13,5%) и Нэшвилл (11,5%). У Островитян был только десятый лучший шанс на успех.

В топ-5 будут выбирать Айлендерс, Сан-Хосе, Чикаго, Юта и Нэшвилл.

Ожидается, что под первым номером заберут защитника Мэттью Шефера, которого эксперты Лиги и скауты называют лучшим проспектом этого драфта.

sport.ua