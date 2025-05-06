Кто выйдет на корт 6 мая в первый игровой день супер-турнира в Риме: расписание матчей

Вторник, 6 мая 2025 года – первый игровой день объединенного турнира в Риме



Сегодня состоятся матчи первого круга в женском одиночном разряде.

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📍 Centrale

🕚 Начало в 12:00

Джессика Боузас Манейро (Испания) – Энн Ли (США)

Алиша Паркс (США) – Жаклин Кристиан (Румыния)

Ребекка Шрамкова (Словакия) – Маккартни Кесслер (США)

Кимберли Биррелл (Австралия) – Сонэй Картэл (Великобритания)

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📍 Grand Stand Arena

🕦 Начало в 12:30

Петра Квитова (Чехия) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния)

Лючия Брондзетти (Италия) – Анастасия Севастова (Латвия)

Пэйтон Стёрнс (США) – Нурия Бранкаччио (Италия, WC)

📍 Pietrangeli

🕦 Начало в 12:30

Джорджия Педоне (Италия, WC) – Лулу Сунь (Новая Зеландия)

Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Рената Сарасуа (Мексика)

Мари Боузкова (Чехия) – Маяр Шериф (Египет)



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