Кто выйдет на корт 6 мая в первый игровой день супер-турнира в Риме: расписание матчей

Вторник, 6 мая 2025 года – первый игровой день объединенного турнира в Риме
Сегодня состоятся матчи первого круга в женском одиночном разряде.
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📍 Centrale
🕚 Начало в 12:00
Джессика Боузас Манейро (Испания) – Энн Ли (США)
Алиша Паркс (США) – Жаклин Кристиан (Румыния)
Ребекка Шрамкова (Словакия) – Маккартни Кесслер (США)
Кимберли Биррелл (Австралия) – Сонэй Картэл (Великобритания)
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📍 Grand Stand Arena
🕦 Начало в 12:30
Петра Квитова (Чехия) – Ирина-Камелия Бегу (Румыния)
Лючия Брондзетти (Италия) – Анастасия Севастова (Латвия)
Пэйтон Стёрнс (США) – Нурия Бранкаччио (Италия, WC)
📍 Pietrangeli
🕦 Начало в 12:30
Джорджия Педоне (Италия, WC) – Лулу Сунь (Новая Зеландия)
Сюзан Ламенс (Нидерланды) – Рената Сарасуа (Мексика)
Мари Боузкова (Чехия) – Маяр Шериф (Египет)