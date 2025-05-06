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Баскетбол

Коуч Кливленда Аткинсон признан лучшим тренером сезона НБА 2024/25

Кавальерс стали победителями регулярного сезона на Востоке

Кенни Аткинсон, Getty Images

Лучшим тренером сезона 2024/25 в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) признан коуч Кливленд Кавальерс Кэнни Аткинсон.

Аткинсон возглавил Кавальерс летом 2024-го и сразу одержал 16 побед кряду в НБА. Этот показатель — абсолютный рекорд для франшизы, а также рекордный показатель для тренера-дебютанта в НБА.

Регулярное первенство Востока Кливленд выиграл с показателем 64-18. В первом круге плей-офф команда Аткинсона легко прошла Майами Хит и сейчас сражается в четвертьфинале против Индианы Пэйсерс (0-1 для Кавальерс после первой игры).

Ранее в НБА определили следующих победителей индивидуальных наград. Защитник Бостон Селтикс Пэйтон Притчард получил награду Шестого игрока года, центровой Кливленда Эван Мобли признан лучшим игроком оборонительного плана, а лучшим игроком в клатче стал Джейлен Брансон из Нью-Йорк Никс.

 

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