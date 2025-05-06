Александр УСИК: «Боже мой, мое лицо полностью в крови»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как променял футбол на бокс.

«Отец меня всегда убеждал заниматься боксом. Но сначала я полюбил футбол, хотел играть в Англии, Италии, думал, что у меня будет много денег. Я пообещал, что попробую, но тогда меня интересовал лишь футбол. Однако потом мне нужны были деньги, чтобы заплатить за форму и тренировки, а у моей семьи их не было. И я решил попробовать бокс.

Мы с другом однажды решились пойти в зал, у меня уже были перчатки, обувь… Однако на первой же тренировке мое лицо было полностью в крови. Но мой отец продолжал меня поддерживать», – сказал Усик.

Ранее чемпион мира в хевивейте по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик назвал супертяжа, который будет доминировать в будущем. Александр выделил британского топ-проспекта Мозеса Итауму, который на профи-ринге выиграл 10 боев, 8 из которых закончил досрочно

sport.ua