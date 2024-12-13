Непобедимый американец. Беринчик узнал имя следующего соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Беринчик

Чемпион мира по версии WBO в лёгком весе Денис Беринчик (19–0, 9 КО, Украина) узнал имя следующего оппонента.

Соперником украинца станет перспективный и непобедимый американец Кэйшон Дэвис (12–0, 8 КО). Бой состоится 14 февраля в «Madison Square Garden» (Нью-Йорк, США).

Вечер бокса будет организован промоутерской компанией Top Rank, которой руководит Боб Арум.

Беринчик завоевал пояс 18 мая 2024 года, когда победил мексиканца Эмануэля Наваррете. Дэвис последний раз выходил в ринг 8 ноября – нокаутировал во втором раунде аргентинца Густаво Лемоса.

sport.ua