Хэмилтон адресовал Антонелли трогательное послание

Гран При Абу-Даби был последней гонкой Льюиса Хэмилтона за Mercedes, но теперь семикратного чемпиона мира ждёт новая глава карьеры, связанная с Ferrari.

Стивен Лорд, координатор команды Mercedes, принимал участие в очередном выпуске подкаста Beyond the Grid и поделился воспоминаниями о том, как ему работалось с Льюисом все эти годы, а также рассказал о трогательной истории, связанной с посланием, которое Хэмилтон адресовал Кими Антонелли. Теперь новым напарником Джорджа Расселла станет этот 18-летний итальянец.

Эта история произошла ещё после Гран При Италии на базе Mercedes, после чего до конца сезона оставались только выездные гонки. В какой-то момент Льюис понял, что это последний раз, когда он находится в своей комнате, поэтому задержался там ещё на какое-то время. Оказалось, что он решил оставить записку для Антонелли.

«В Европе у нас есть гоночная база, где у гонщиков свои комнаты. Когда завершилось последнее совещание с инженерами, и Хэмилтон уже собирался уезжать и уже спустился вниз, но остановился и вернулся, рассказал Лорд. – Минут через десять он вернулся и сказал: «Я подумал, что уже никогда не увижу эту комнату». Было видно, что он взволнован.

Когда я потом зашёл в ту комнату, то увидел на стене довольно длинное, от руки написанное послание. Это была адресованное Кими приветствие, ведь это теперь будет его новая комната.

Там были и пожелания удачи, и какие-то очень добрые слова о команде, и советы такого рода: «Если ты будешь проявлять заботу о людях, то и команда будет заботиться о тебе, потому что это замечательный коллектив». В общем, это было очень хороший жест».

Также Лорд рассказал, что в Mercedes решили сохранить эту записку, поэтому поместили её в специальную прозрачную рамку.

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