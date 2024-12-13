Экс-пятая ракетка мира получила травму глаза во время игры в пиклбол

Канадская теннисистка Эжени Бушар получила неприятную травму во время занятий пиклболом



Об этом неприятном инциденте спортсменка рассказала на своей странице в Х:

“Сегодня во время игры в пиклбол получила травму. Прямо в глаз попал осколок ракетки моего партнера. Обратились в скорую помощь, в связи с небольшим повреждением роговицы. На что мы только не идем ради этого спорта! Заживет за несколько дней”, – написала Эжени Бушар.



Отметим, что 30-летняя Эжени Бушар, которая в 2014 году сыграла в финале Уимблдона и поднималась на пятую строчку в рейтинге WTA, весь 2024 год выступает в Профессиональной ассоциации пиклбола. В одном из интервью канадка рассказала, что не рассматривает этот шаг как завершение карьеры в теннисе. В теннисном Туре Бушар в этом сезоне сыграла четыре матча, два из которых выиграла.

btu.org.ua