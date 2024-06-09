Боб Арум назвал условия для организации боя Ломаченко с Шакуром Стивенсоном

Getty Images/Global Images Ukraine. Шакур Стивенсон

Известный промоутер Боб Арум ответил на вопрос, возможен ли бой чемпиона мира IBF в легком весе Василия Ломаченко (17-3, 11 KO) против чемпион WBC Шакура Стивенсона (21-0, 10 КО).

«Шакур будет свободным агентом после боя 6 июля. В тот конкретный момент мы должны знать, какие у него планы, прежде чем мы сможем озвучить ему наши намерения, потому что мы можем не быть его промоутерами.

Если он переподпишет контракт, у нас есть действительно некоторые очень интересные бои для него. Но я не буду вдаваться в подробности, потому что он будет свободным агентом после 6 июля. Он был отличным бойцом для нас, мы наслаждались, продвигая его карьеру, и посмотрим, что произойдет дальше», – сказал Арум.

Отметим, что 6 июля Шакур сразится с Артемом Арутюняном (12-1, 7 КО).

sport.ua