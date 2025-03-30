«Очень непредсказуем». Усик назвал самого тяжелого соперника в карьере

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Обладатель титулов WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе Александр Усик (23–0, 14 КО) назвал самого сложного соперника в своей профессиональной карьере:

«Я чувствую себя отлично и готов выйти на ринг с любым оппонентом. Моя цель – снова попытаться победить в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Пока рано что-то говорить о моей карьере и оценивать меня, пока я не повесил перчатки на гвоздь.

Самым тяжелым соперником в моей карьере является Тайсон Фьюри. Он очень непредсказуем и точно вернется в бокс. Возможно не в качестве боксера, а в другой роли», – считает Усик.

В декабре прошлого года украинский боксер одолел британского претендента Фьюри в реванше. Бой состоялся в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) – судьи зафиксировали единогласную победу Усика по итогам 12 раундов.

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sport.ua