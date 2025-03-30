Чарльстон. Украинское дерби в первом круге: прошлогодние финалистки турнира сестры Киченок сыграют друг против друга

В Чарльстоне состоялась жеребьевка турнира в парном разряде
Чарльстон, США • 31 марта – 6 апреля • грунт • $1,064,510
Действующая чемпионка: Даниэль Коллинс (США)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Две сильнейшие украинские парницы Людмила и Надежда Киченок, которые в прошлом году выступали на этих соревнованиях вместе и дошли до финала, в этом сезоне сыграют в первом круге друг против друга.
[4] Людмила Киченок/София Кенин (Украина/США) – Надежда Киченок/Алдила Сутжиади (Украина/Индонезия)
Людмила Киченок и София Кенин проведут пятый подряд совместный турнир (3 победы – 4 поражения), а Надежда Киченок и Алдила Сутждиади сыграют вместе на втором турнире подряд (проиграли в первом круге в Майами).
Вчера также состоялась жеребьевка основной сетки в одиночном разряде, где сыграет Ангелина Калинина.