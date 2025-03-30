Лейкерс на выезде обыграли Мемфис, Даллас удержал победу над Чикаго в НБА

Украинский центровой Алексей Лэнь на площадку не выходил

В очередной игровой день в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись семь матчей регулярного чемпионата.

Лейкерс на выезде обыграли Мемфис — 134:127. Украинский центровой Лос-Анджелеса Алексей Лэнь на площадку не выходил.

Орландо Мэджик — Сакраменто Кингз — 121:91 (38:21, 23:25, 37:20, 23:25)

Вашингтон Уизардс — Бруклин Нетс — 112:115 (28:23, 31:28, 26:31, 27:33)

Филадельфия 76ерс — Майами Хит — 95:118 (29:34, 24:28, 22:34, 20:22)

Мемфис Гризлис — Лос-Анджелес Лейкерс — 127:134 (28:39, 33:33, 38:30, 28:32)

Оклахома Сити Тандер — Индиана Пэйсерс — 132:111 (29:27, 32:22, 41:31, 30:31)

Сан-Антонио Сперс — Бостон Селтикс — 111:121 (27:36, 25:28, 29:30, 30:27)

Чикаго Буллз — Даллас Маверикс — 119:120 (34:30, 21:28, 32:31, 32:31)

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