БК Запорожье расстался с форвардом Сизовым

Капитан выступал за запорожцев с сезона-2020/21

БК Запорожье расстался со своим капитаном Александром Сизовым.

36-летний форвард выступал в запорожском клубе с сезона-2020/21. В том розыгрыше Суперлиги Сизов завоевал с командой серебряные награды.

В прошлом сезоне Александр провел 24 матча в регулярном чемпионате, набирая в среднем 13 очков, 8,2 подбора и 3,1 передачи. Его рейтинг эффективности составил 14.7. Сизов не смог помочь команде в плей-офф из-за травмы.

Ранее БК Запорожье подписал американца Сайвона Трейлора. Также к команде Валерия Плеханова присоединились Серафим Новиков, Владислав Николайчук, Сергей Скира и Александр Петренко.

БК Запорожье занял пятое место в регулярном чемпионате Суперлиги FAVBET-2023/24. В плей-офф команда Валерия Плеханова уступила Черкасским Мавпам в четвертьфинале.

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