Завершены двухдневные тесты Pirelli

Четыре команды, три гонщика и две трассы участвовали в завершившихся сегодня двухдневных тестах шин 2025 года по программе Pirelli. Согласно регламенту, конструкция шин заморожена с 1 сентября, работа с составами продолжается.

Вчера в Монце Pirelli помогали Mercedes и Red Bull, а сегодня их заменила RB. На влажной после ночного дождя трассе Лиам Лоусон начал день на промежуточных шинах, а когда асфальт высох, перешёл на слики. Программа новозеландца была прервана из-за технической проблемы. До этого он проехал 76 кругов с лучшими временем 1:22.530.

В 200 километрах к юго-востоку от Монцы в Pirelli работали с командой Ferrari в Фьорано. За рулем SF-24 Оливер Берман тестировал новые дождевые и промежуточные шины. Англичанин начал с нескольких кругов по сухому асфальту, потом включили установленную на трассе систему искусственного полива. Берман проехал 167 кругов.

Следующие тесты пройдут в Барселоне 17 и 18 сентября, где дебютируют первые прототипы шин 2026 года – тоже 18-дюймовые, но немного уже сегодняшних. Для этих тестов Aston Martin предоставит машину текущего поколения, доработанную для использования шин другого размера. Затем испытания 2025 года тесты возобновятся в французском Маньи-Кур 1 и 2 октября при поддержке Mercedes.

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