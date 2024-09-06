БК Ровно подписал американского защитника Фуллера

Игрок ранее выступал в Nova Southeastern University во втором дивизионе NCAA

БК Ровно объявил о подписании американского защитника Айзейи Фуллера.

23-летний игрок — выпускник университета Nova Southeastern University, который выступает во втором дивизионе NCAA. Защитник вместе с командой дошел до финала национального чемпионата. Айзейя несколько раз признавался лучшим оборонительным игроком конференции и входил в различные символические пятерки.

В среднем Фуллер проводил на площадке 25,6 минуты в 35 матчах дивизиона. Защитник набирал 13,1 очков, 3,3 ассиста, 3.1 подбора и 1,7 перехвата.

Ранее БК Ровно подписал бывшего капитана Прометея Дмитрия Головчика. Напомним, 24-летний свингмен стал победителем Высшей лиги вместе с командой из Слобожанского в прошлом сезоне.

БК Ровно завоевал серебряные награды Суперлиги-2023/24. В финальном противостоянии ровненцы уступили Днепру.

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