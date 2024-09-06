В Extreme E отменили три последних этапа сезона

Организаторы внедорожной электрической серии Extreme E объявили, что пересмотрят концовку сезона – по сути, речь о том, что оставшиеся этапы на итальянском острове Сардиния и в США (т. е. это 6 гонок) отменены.

Как явствует из опубликованного сегодня пресс-релиза, идёт поиск «альтернативных решений», при этом пересмотр календаря сезона – вынужденная мера, связанная с предстоящим переходом на водородные силовые установки, после чего серия будет переименована в Extreme H.

«Мы продолжаем переход к Extreme H и намерены стать первой в мире водородной гоночной серией, – заявил Алехандро Агаг, основатель и исполнительный директор Extreme E. – В этот переходный год мы все хотим найти возможность завершить Extreme E, чтобы направить максимум ресурсов на программу Extreme H.

Мы благодарим итальянский автоклуб ACI и регион Сардиния, а также нашу команду, занимавшуюся подготовкой этапа в Финиксе, за поддержку и понимание, проявленное в последние недели. Мы открыты для продолжения сотрудничества.

В тесном взаимодействии с нашими командами и акционерами мы ищем альтернативные решения, чтобы выполнить программу заключительного сезона Extreme E».

Также в пресс-релизе организаторов серии говорится о том, что процесс разработки нового внедорожники Pioneer 25 идёт полным ходом, и в конце августа машина, оснащённая водородной силовой установкой, успешно прошла обязательные краш-тесты FIA.

Следующим шагом должны стать испытания на прочность и безопасность баков новой машины и её блоков аккумуляторов. Эта работа будет также проходить под контролем федерации, после чего на конец сентября и на октябрь запланированы полноценные тесты Pioneer 25 на трассе.

В McLaren Racing, чья команда NEOM McLaren Extreme E выступает во внедорожной серии, уже выразили недовольство таким развитием событий: «Подобные новости расстраивают, ведь команда готовилась к возвращению на трассу, к борьбе за подиму и победы… Будем ждать дополнительной информации от Extreme E».

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