Дакар: Карлос Сайнс сходит с дистанции

После финиша второго этапа ралли-рейда Карлос Сайнс был расстроен из-за субботней аварии и её последствий, однако в интересах команды был намерен продолжать борьбу, даже лишившись шансов на победу, и мы об этом рассказывали.

Но тогда он ещё не знал, что его Ford Raptor T1+ получил более серьёзные повреждения, чем представлялось экипажу. В ходе детальной технической инспекции FIA выяснилось, что удар при опрокидывании машины был такой силы, что ряд элементов каркаса безопасности сломаны и ремонту не подлежат. А это автоматически означает сход с дистанции «Дакара».

«Из-за повреждений каркаса безопасности на машине №225, полученных в результате аварии, произошедшей по ходу первой части 48-часового этапа ралли-рейда, и в соответствии с регламентом FIA было принято решение о сходе машины с дистанции», – сообщила пресс-служба Ford.

Как пишет испанская газета Marca, крыша гоночного внедорожника в результате аварии получила такие повреждения, что двери уже не закрывались, поэтому Сайнсу пришлось вести машину одной рукой, а другой держать дверь. Примерно так же был вынужден действовать и его штурман Лукас Круз – с той разницей, что ему нужно было работать не с органами управления, а с приборами навигации.

В общем, когда Сайнс-старший сказал, что «всё пошло не так», он нисколько не преувеличивал.

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