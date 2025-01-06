ДЮБУА: «Усику повезло. Все было законно, почему он не хватался за яйца?»

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Чемпион мира по версии IBF Даниэль Дюбуа высказался о возможном реванше против Александра Усика.

«Да, кто-то должен остановить Усика. Положить конец его правлению. Я готов это сделать.

В прошлый раз Усику определенно просто повезло. Это был законный удар. Почему он не хватался за свои яйца? Я тогда много бил по корпусу, это для него было просто слишком. Ему так не будет уже везти», – сказал Дюбуа.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua