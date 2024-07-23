Alpine может перейти на моторы Mercedes в 2025-м

Мы уже рассказывали о том, что в команде Alpine могут отказаться от силовых установок установок Renault и перейти на клиентские двигатели в 2026 году. Тото Вольфф подтвердил возможность такого сотрудничества, а теперь британская пресса пишет, что силовые установки Mercedes могут быть установлены на машинах Alpine уже в следующем сезоне.

Более того, речь идёт о более глубоком техническом сотрудничестве двух команд, чем просто поставка двигателей. В 2025-м Alpine так же может получить коробку передач и заднюю подвеску Mercedes.

Флавио Бриаторе считается инициатором решения отказаться от использования собственных двигателей и других компонентов машины в пользу клиентских. В Венгрии он был замечен в моторхоуме Mercedes, и, как утверждают осведомлённые источники, принципиальное согласие между Mercedes и Alpine уже достигнуто. Сторонам осталось согласовать детали сотрудничества и сделать совместное заявление.

Когда Пьер Гасли продлил контракт с Alpine, он говорил, что знаком с программой развития команды на ближайшие годы, и она выглядит очень перспективной. Вполне возможно, что подписывая контракт, он уже знал о готовящемся сотрудничестве с Mercedes.

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