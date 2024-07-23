ФОТО. Будет что-то грандиозное? Усик обратился к Конору Макгрегору

Sportskeeda. Конор Макгрегор и Александр Усик

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО), рассказал, что украинец после реванша с Тайсоном Фьюри может перейти в бои на голых кулаках BKFC Конора Макгрегора.

Александр Усик подтвердил свою заинтересованность в сотрудничестве с Конором и обратился к экс-чемпиону UFC через социальные сети.

«Давай поговорим», – написал Усик Конору.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отреагировал в социальных сетях на такое возможное продолжение карьеры Усика.

ФОТО. Будет что-то грандиозное? Усик обратился к экс-чемпиону UFC Макгрегору

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