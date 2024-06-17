«Мне приходится чем-то жертвовать». Третья ракетка мира Соболенко объявила, что не будет выступать на Олимпиаде в Париже

Третья ракетка мира Арина Соболенко на пресс-конференции в Берлине объявила, что не будет выступать на Олимпиаде в Париже

«Я не собираюсь играть на Олимпиаде. Из-за всех правил WTA, наличия обязательных турниров, мне приходится чем-то жертвовать. И к сожалению, мне приходится пожертвовать Олимпиадой на данном этапе моей карьеры. Тем более, учитывая все сложности, которые мне пришлось перенести, я должна больше позаботиться о своем здоровье.

На мой взгляд расписание итак слишком большое, слишком часто происходит смена покрытий, так что я приняла решение больше внимания уделить своему здоровью», — сказала Соболенко.

Отметим, что еще в марте, когда стало известно, что ITF допустит к участию в Олимпиаде теннисистов из россии и беларуси в нейтральном статусе, Арина Соболенко заявляла, что рада возможности побороться за олимпийскую медаль.

Напомним, что несколько дней назад стало известно, что в Париж не поедут Андрей Рублев, Карен Хачанов и Людмила Самсонова. Также под вопросом участие в Играх Дарьи Касаткиной и Анастасии Павлюченковой. На данный момент продолжается процесс проверки МОК теннисистов из россии и беларуси на соответствие критериям нейтральности и пока официально ни один теннисист из этих стран к Играм не допущен.

btu.org.ua