Майами. Димитров стал первым полуфиналистом, отыграв матчбол Серундоло в трехчасовом четвертьфинале

Болгарский теннисист Григор Димитров стал первым полуфиналистом на турнире ATP 1000 в Майами



Майами, США • 19-30 марта • хард • $11,255,360

Действующий чемпион: Янник Синнер (Италия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Четвертьфинал

Григор Димитров (Болгария, 23) – Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) 6:7(6), 6:4, 7:6(3)

В первом сете болгарский теннисист не реализовал семь сетболов, а в решающей партии отыгрался со счета 0:3 и спас один матчбол на своей подаче в двенадцатом гейме. Поединок продолжался чуть менее трех часов.

Григор Димитров второй раз сыграл против Франсиско Серундоло и второй раз его победил. Болгарин второй год подряд сыграет в полуфинале “Мастерса” в Майами (в прошлом сезоне дошел до финала) и 12-й раз в карьере сыграет в 1/2 финала на турнире АТР 1000. Эта победа стала для Димитрова 150-й в матчах на “Мастерсах”.

За место в финале болгарский теннисист сыграет с победителем матча Новак Джокович (Сербия) – Себастьян Корда (США). Их встреча вчера не состоялась из-за позднего времени окончания предыдущего поединка между Джессикой Пегулой и Эммой Радукану.

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