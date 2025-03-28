Конфликт Зеленского и Трампа. Не подарил пояс Усика, а показал фото пленных

Getty Images/Global Images Ukraine. Зеленский и Трамп

Не так давно случился публичный конфликт между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

Известно, что Зеленский привез в Белый дом чемпионский пояс боксера Александра Усика, однако не успел его подарить. Сперва президент Украины начал показывать Трампу фотографии украинских пленных после российского плена.

Известный журналист Саймон Шустер, который написал статью по событиям в Овальном кабинете, считает, что конфликта можно было избежать, если бы Зеленский публично подарил пояс Усика, а потом показал фотографии.

«Это была папка с серией тяжелых фотографий украинских военнопленных после пребывания в российском плену. Некоторые из их тел были ужасно истощены. На других были следы пыток.

«Это тяжелые вещи», – сказал Трамп со свинцовым выражением лицом, листая фото. Шустер пишет, что этот момент мог быть именно тем, когда встреча «пошла не так, как надо».

«Если бы Зеленский предложил чемпионский пояс [украинского боксера Александра Усика], этот жест мог бы улучшить настроение. Фотографии имели противоположный эффект», – считает Шустер: мол, это заставило Трампа насторожиться, «будто бы его обвиняли в страданиях военных».

Однако Зеленский не жалеет о своем решении показать эти фотографии, пишет журналист.

В этом же материале журналиста сообщается, что сейчас нет точной информации, куда делся пояс, который Зеленский оставил в Белом доме.

Зеленский рассказал, что случилось с поясом Усика, который он привез Трампу

sport.ua