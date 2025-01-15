Бывший гоночный инженер Леклера перешёл в Cadillac

Хави Маркос, бывший гоночный инженер Шарля Леклера, ушёл из Ferrari. Испанский специалист получил должность технического директора Cadillac в гонках на выносливость.

В сезоне 2025 года Cadillac будет представлен в серии IMSA в классе GTP и в чемпионате мира FIA WEC в классе Hypercar. Маркос будет отвечать за оба этих проекта.

Хави Маркос был гоночным инженером Шарля Леклера с 2019 года, но в 2024-м перед этапом в Имоле в Ferrari приняли решение заменить его на Брайана Боцци. До перехода в Скудерию Маркос работал инженером в Формуле 1 в командах HRT и Williams.

Вместе с Маркосом Шарль Леклер одержал пять побед, включая свою первую в Формуле 1 в Спа в 2019 году.

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