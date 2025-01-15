11 поражений в карьере. Уайлдер узнал имя следующего соперника

Getty Images/Global Images Ukraine. Деонтей Уайлдер

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43–4–1, 42 КО) вернется на ринг в апреле – точная дата и место боя пока неизвестно.

Соперником американского боксера станет его соотечественник Кертис Харпер (18–11, 12 КО), который занимает 148-е место в рейтинге лучших боксеров хевивейта по версии BoxRec.

В течении всей карьеры Харпер чередовал победы с поражениями, но в последнее время сумел исправить ситуацию и одержал четыре победы подряд. Интересно, что среди его последних соперников были боксеры, которые имеют профессиональный рекорд 3–42 и 5–19.

Карьера Уайлдера также серьезно пострадала за последние годы – американец проиграл четыре из пяти последних боев. В 2022 году Деонтей одолел Роберта Хелениуса из Финляндии (КО 1), но после этого уступил дважды.

Ранее сообщалось, что Уайлдер может встретиться в ринге с Стефеном Шоу, однако тот опроверг эту информацию.

sport.ua