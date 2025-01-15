Открыла пекарню на “мэйджорах”: Марта Костюк впервые оформила “баранку” сопернице в матче на турнире Grand Slam

Первая ракетка Украины Марта Костюк сегодня одержала победу со счетом 6:3, 6:0 над немецкой теннисисткой Юле Нимайер в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии



Это был 46-й матч Марты Костюк в основной сетке турнира Grand Slam и впервые она выиграла сет, не проиграв ни одного гейма.

Костюк стала 13-й теннисисткой из Украины. оформившей свой сопернице “баранку” в матче на “мэйджоре”. Шестерым украинкам удавалось это сделать более одного раза:

1. Элина Свитолина – 10

2. Катерина Володько (Бондаренко) – 6

3. Леся Цуренко – 5

4. Алена Бондаренко – 4

5. Елена Татаркова, Даяна Ястремская – 2

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