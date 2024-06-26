О контракте с Берманом объявят в Сильверстоуне

Оливер Берман ярко дебютировал в Формуле 1, заменив на втором этапе сезона в Джидде Карлоса Сайнса за рулём Ferrari. Молодой гонщик уверенно провёл квалификацию и гонку, избежал серьёзных ошибок и заработал шесть очков за седьмое место.

В Имоле и Барселоне Оливер возвращался за руль Формулы 1 вместе с Haas, принимая участие в первых тренировках. Считается, что Берману гарантировал контракт с Haas на 2025 год, и теперь осталось дождаться официального подтверждения.

Издание Racingnews365 со ссылкой на свои источники пишет, что в Haas объявят о контракте с Берманом в дни Гран При Великобритании. Там же в Сильверстоуне Оливер вновь вернётся за руль VF-24 в первой тренировке.

Кто станет напарником Бермана, пока неизвестно. В числе кандидатов называются имена Кевина Магнуссена, Эстебана Окона, Валттери Боттаса, Гуаньюй Чжоу и Логана Сарджента.

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