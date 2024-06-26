Президент Наполи — о Кварацхелии: Мы предложим ему новое соглашение

Хвича может остаться в итальянском клубе

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Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказался о возможном уходе Хвича Кварацхелии из клуба.

"С ним нет никаких проблем, у него контракт, и мы предложим ему новое соглашение. Я не вижу никаких проблем".

У Хвича договор с клубом рассчитан до июня 2027 года. Вингер в прошлом сезоне сыграл 47 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 9 ассистов.

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