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Футбол

Президент Наполи — о Кварацхелии: Мы предложим ему новое соглашение

Хвича может остаться в итальянском клубе

Президент Наполи - о Кварацхелии: Мы предложим ему новое соглашение

Getty Images/Global Images Ukraine

    • Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис высказался о возможном уходе Хвича Кварацхелии из клуба.

    "С ним нет никаких проблем, у него контракт, и мы предложим ему новое соглашение. Я не вижу никаких проблем".

    У Хвича договор с клубом рассчитан до июня 2027 года. Вингер в прошлом сезоне сыграл 47 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 9 ассистов.

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