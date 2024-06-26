ОФИЦИАЛЬНО. Подарок от Усика. Джошуа в сентябре проведет бой за титул

Matchroom. Джошуа и Дюбуа

Организаторы и промоутеры британских боксеров Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа официально подтвердили, что 21 сентября на стадионе Уэмбли супертяжи проведут бой за титул IBF.

Во вторник украинец Александр Усик, который является абсолютным чемпионом, объявил о том, что сделал титул IBF вакантным. Ранее временным чемпионом IBF был Дюбуа, который победил Филипа Хрговича.

Для Джошуа это будет шанс в третий раз стать чемпионом супертяжелого веса.

А бой-реванш Усика и Тайсона Фьюри, который должен состояться в декабре, уже пройдет за три титула, а не за статус абсолютного чемпиона.

sport.ua